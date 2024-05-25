Президент Всемирного банка готов управлять кредитом G7 для Украины

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Президент Всемирного банка Аджай Банга заявил в пятницу, что он открыт к идее управления кредитным фондом G7 для Украины, обеспеченным доходами от замороженных российских активов - по крайней мере для невоенных целей.

Об этом сообщает Reuters.

Аджай Банга присутствовал во время встречи министров финансов G7 на севере Италии, на которой обсуждали возможность создания фонда средств для Украины, которые будут обеспечены замороженными активами РФ. Там он отметил, что Всемирный банк имеет опыт управления невоенными донорскими фондами, и готов взять на себя управление подобным фондом для Украины.

Министр финансов США Джанет Йеллен предположила, что речь может идти о кредите в 50 млрд долл.

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При этом, глава Всемирного банка сказал, что он не является стороной в переговорах о предоставлении кредита, и что к нему не обращались ни Йеллен, ни другие министры финансов G7.

"Все, что я знаю, это то, что если они решат предоставить нам кредит, буду ли я готов? Да, я мог бы управлять фондом такого типа", - сказал Банга.

Напомним:

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Министр финансов США Джанет Йеллен после встречи с представителями стран G7 на севере Италии заявила, что не видит проблем на пути согласования большего кредита для Украины, который будет обеспечен российскими замороженными активами.

Часть немецких чиновников готова поддержать план США по использованию доходов от замороженных активов РФ, которые в основном находятся в Европе, для поддержки помощи Украине в размере 50 млрд долларов.

Экономическая правда