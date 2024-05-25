Укрэнерго добавил два часа отключениям света вечером - ДТЭК
Суббота, 25 мая 2024, 11:41 -
В Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях графики отключений света будут действовать с 20:00 до 00:00.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
В Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях графики отключений света будут действовать с 20:00 до 00:00, а не до 22:00, как ожидали ранее.
Напомним:
Реклама:
24 мая графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления.
Экономическая правда
Реклама: