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Укрэнерго добавил два часа отключениям света вечером - ДТЭК

Суббота, 25 мая 2024, 11:41 - Владимир Туник-Фриз

В Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях графики отключений света будут действовать с 20:00 до 00:00.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской областях графики отключений света будут действовать с 20:00 до 00:00, а не до 22:00, как ожидали ранее.

Напомним:

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24 мая графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления.

Экономическая правда

энергетика электроэнергия Киев ДТЭК
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