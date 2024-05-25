За сутки Украина получала аварийную энергетическую помощь из Польши и Румынии
Суббота, 25 мая 2024, 10:46 -
Потребности энергосистемы обеспечивались собственной генерацией, импортом и аварийной помощью. Отключения света возможны с 20:00 до 22:00.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Потребности украинской энергосистема за сутки с 24 по 25 мая обеспечивали в том числе аварийной помощью из Польши и Румынии.
Как сообщает Минэнергетики, почасовые отключения в субботу 25 мая могут применять с 20:00 до 22:00.
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На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 18 793 МВт ч. Экспорта не предвидится.
Напомним:
Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления.
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