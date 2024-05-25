За сутки Украина получала аварийную энергетическую помощь из Польши и Румынии

Потребности энергосистемы обеспечивались собственной генерацией, импортом и аварийной помощью. Отключения света возможны с 20:00 до 22:00.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Потребности украинской энергосистема за сутки с 24 по 25 мая обеспечивали в том числе аварийной помощью из Польши и Румынии.

Как сообщает Минэнергетики, почасовые отключения в субботу 25 мая могут применять с 20:00 до 22:00.

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На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 18 793 МВт ч. Экспорта не предвидится.

Напомним:

Графики почасовых отключений завтра будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 20:00 до 22:00 - в часы максимального вечернего потребления.

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