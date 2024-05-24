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Правительство запустило аудит системы блокировки налоговых накладных

Пятница, 24 мая 2024, 19:40 - Алексей Павлыш

Кабмин поручил Министерству финансов, Госаудитслужбе и Государственной налоговой службе в течение 6 месяцев провести аудит системы блокировки налоговых накладных.

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в ВР Тарас Мелньичук.

"Поручено... Министерству финансов вместе с Государственной аудиторской службой и Государственной налоговой службой провести в течение 6 месяцев аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокировки налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки...", - написал Мельничук.

Отмечается, что аудит будет касаться периода 2021-2023 годов - он предусмотрен решением СНБО от 23 января 2024 года.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что 40,35% активного бизнеса сталкивались с блокировкой налоговых накладных из-за изменений, которые правительство внесло в постановление о системе мониторинга оценки рисков (СМКОР) в октябре 2022 года.

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Экономическая правда

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