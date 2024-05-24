Будут судить подозреваемых в хищении 27 миллионов на строительстве детсада на Киевщине 

23 мая 2024 года по результатам подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС назначила к рассмотрению по существу дело в отношении 5 человек, среди которых бывшие должностные лица органов местного самоуправления и руководители частного общества.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным САП, бывшие должностные лица и руководители фирм обвиняются в хищении более 27 млн грн при строительстве дошкольного учебного заведения в пригороде Киева.

Заседание назначено на 05.06.2024.

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В САП напомнили, что по данным следствия, в течение декабря 2017 года - марта 2018 года должностные лица обеспечили победу в тендере на строительство заранее определенному победителю.

Несмотря на то, что подрядчик не выполнил часть работ и приобрел материалы по завышенным ценам, ему заплатили. Кроме того, чиновники заключили с другим подрядчиком договоры на проектные работы, которые уже были выполнены по предыдущему соглашению.

"В конце концов детский сад так и не построили, а участники преступления в течение 2018 - 2020 годов завладели более 27,3 млн грн средств из бюджета", - сообщили в САП.

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Напомним:

Директору столичного предприятия, которое выполняло работы на Хмельницкой АЭС, по фактам завладения чужим имуществом и служебного подлога сообщено о подозрении.