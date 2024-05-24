Кабмин обязал облэнерго сделать равномерную очередность отключений света

Кабинет министров утвердил постановление, которое обязывает облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений электроэнергии для потребителей.

Соответствующее решение утвердили во время заседания 24 мая.

"Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, которые выполняют мобилизационные задачи", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также правительство поддержало законопроект, который, как отмечается, позволит существенно улучшить ситуацию на рынке электроэнергии и решить вопрос долгов на балансирующем рынке.

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"Так, предлагается создание специальных счетов для широкого круга субъектов, что позволит обеспечить приемлемый уровень расчетов. Это позволит уменьшить долги перед "Укрэнерго" и улучшит ситуацию с устойчивостью украинской энергосистемы", - говорится в сообщении.

По словам Шмыгаля, правительство в ежедневном режиме работает, чтобы улучшить ситуацию в энергетике. По его словам, стоит три ключевые задачи:

децентрализация энергосистемы и развитие возобновляемой энергетики;

дальнейшая интеграция с ЕС и расширение возможностей для импорта электроэнергии;

ремонты и восстановление того, что критически важно восстановить.

Напомним:

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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект правительственного постановления о справедливых графиков отключений потребителей от электроэнергии.

Экономическая правда