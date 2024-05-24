В Правительстве утвердят постановление о прибыльности для производителей боеприпасов в размере до 25% от себестоимости

В Правительстве на примере с привлечением частного сектора к производству дронов планируют утвердить постановление, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Правительства.

Премьер-министр отметил успешность привлечения частного сектора в производство различных типов БПЛА:

"Одним из факторов успеха (производства собственного оружия - ЭП) стало привлечение частных производителей. Мы установили для них норму рентабельности на уровне 25%, и в итоге производство дронов у нас за год выросло в 100 раз", - сообщил Денис Шмыгаль.

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На примере производителей беспилотников, идентичную практику планируют применить в отношении производителей боеприпасов.

Речь идет в частности о постановлении, которое устанавливает для отечественных производителей боеприпасов уровень доходности в размере до 25% от их себестоимости.

Напомним:

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Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Камером и миссией Фонда. Четвертый пересмотр программы EFF позволит привлечь 2,2 млрд долларов.