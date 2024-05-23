Шмигаль зустрівся з місією МВФ: новий перегляд програми дозволить залучити $2,2 мільярда

фото: шмигаль у Facebook

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером та місією Фонду. Четвертий перегляд програми EFF дозволить залучити 2,2 млрд доларів.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

"Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів", - написав прем'єр.

За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших наших донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів.

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"Під час зустрічі скоординували наші спільні дії у ключових напрямках співпраці. Розповів про зусилля уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ.

Переконався, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

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Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.