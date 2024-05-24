53% фермеров собираются получить инвестиционные кредиты на приобретение земли - опрос  

Опрос более 2 тысяч малых фермеров показывает, что большая часть аграриев планируют расширить производственные площади и привлечь для этого инвестиции.

Об этом сообщила член правления Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве Инесса Андриетти на онлайн-воркшопе для банковских учреждений по новым инструментам финансирования малых и средних агропроизводителей.

"56% агропроизводителей в 2024 году планируют расширить производства, а 53% фермеров собираются получить инвестиционные кредиты на приобретение земли. Эти данные дают понимание, насколько гарантии Фонда являются востребованными среди аграриев сегодня", - отметила Инесса Андриетти.

Председатель правления Фонда Олег Приходько рассказал об условиях получения гарантий агропроизводителями и предложил банкам участвовать в сотрудничестве.

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"Мы активно сотрудничаем с тремя банками и планируем привлекать новые финансовые учреждения. Это значительно расширит возможности по кредитованию как можно большего количества заинтересованных аграриев", - отметил Олег Приходько.

Государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Канцурак рассказал, что в результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано.