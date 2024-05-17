Уряд удосконалює компенсації аграріям за розмінування земель

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у держбюджеті для компенсації витрат за розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук на своїй сторінці у Telegram.

За його інформацією, передбачено надання компенсації с/г товаровиробникам за розмінування за власні кошти земельних ділянок с/г призначення, розташованих на забруднених територіях, на яких завершено ведення бойових дій, та на забруднених територіях, які були тимчасово окуповані, у період з 24.02.2022 по 15.04.2024.

Як повідомив Мельничук, також удосконалено механізм розгляду заяв на компенсацію витрат за розмінування земель с/г призначення юридичних осіб або ФОПів, які виробляють товарну с/г продукцію на земельних ділянках, які перебувають у їх власності, та /або на орендованих ними земельних ділянках с/г призначення, бюджетною установою "Центр гуманітарного розмінування" та прийняття відповідного рішення.

Реклама:

"Забезпечено взаємодію стосовно обміну інформацією між бюджетною установою "Центр гуманітарного розмінування" та Центром протимінної діяльності щодо результатів проведення нетехнічного обстеження земельних ділянок сертифікованими операторами протимінної діяльності, на які подано заяву на компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель с/г призначення"- повідомив представник Кабміну у Раді.

Нагадаємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, компенсації фермерам за розмінування сільгоспземель підлягатимуть 80% вартості робіт з розмінування. Закупівля послуг відбуватиметься через Prozorro, що мінімізуватиме корупційні ризики та створить конкуренцію на ринку гуманітарного розмінування.

Реклама: