Vodafone удвоит инвестиции в энергонезависимость: купит генераторов и аккумуляторов на 438 млн

ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина"), второй по величине оператор мобильной связи в стране, увеличивает инвестиции в энергонезависимость.

Об этом сообщили в пресс-службе "Vodafone Украина" в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

По данным пресс-службы, компания направит на закупку генерирующих мощностей и систем автономного энергообеспечения 438 млн грн, доведя инвестиции в энергоустойчивость до 674 млн грн в 2022-2024 гг.

"После атак на энергетическую инфраструктуру в марте-апреле "Vodafone-Украина" решил удвоить запланированные на этот год инвестиции в энергонезависимость. Компания планирует закупить дополнительные генерирующие мощности и системы автономного энергообеспечения на сумму 438 млн грн. Общие инвестиции в энергоустойчивость сети в 2022-2024 годах превысят 674 млн грн", - сообщили в пресс-службе "Vodafone Украина" в пятницу.

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Часть средств будет направлена на обеспечение объектов связи батареями нового типа. Для повышения надежности и увеличения времени автономного электроснабжения базовых станций компания уже приобрела 13,5 тысяч аккумуляторных батарей нового, литий-ферумного типа (LiFeРO4). Дополнительно в 2024 году "Vodafone-Украина" планирует закупить 4,612 тыс. таких батарей, говорится в сообщении компании.

"Такие батареи гораздо лучше приспособлены к тяжелым условиям эксплуатации во время частых и длительных отключений электроснабжения", - уточнили в пресс-службе.

Количество генерирующего оборудования различного типа в 2024 году увеличится на 280 единиц. На сегодня электроснабжением с помощью генераторных установок, включая собственные стационарные и мобильные генераторы, а также генераторные установки партнеров и клиентов, обеспечено более 1,5 тысячи базовых станций компаний.

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"Только за время войны "Vodafone Украина" приобрела около 500 мобильных генераторов и необходимое для их эксплуатации вспомогательное оборудование", - сообщили в пресс-службе компании.

Кроме того, работу сети во время отключений обеспечивают 700 партнерских генераторов и это количество постоянно растет.

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Оператор мобильной связи "Киевстар" заказал большое количество стационарных генераторов для бесперебойной работы сети во время отключений электроэнергии.