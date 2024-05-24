"Дифференцированный подход": Галущенко сказал, когда примут решение о повышении тарифов на электричество

В течение недели до конца мая правительство примет окончательное решение относительно размеров новых тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сказал министр на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот вопрос на рассмотрении, сегодня мы проводим окончательные расчеты, решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая", - рассказал министр.

По его словам, наиболее вероятным сценарием при установлении новых тарифов станет использование дифференцированного подхода к потребителям в зависимости от объемов используемой электроэнергии.

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"Мы сейчас рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой - будет дифференциация в зависимости от объемов потребления электроэнергии", - отметил Галущенко.

Как он проинформировал, сейчас правительство осуществляет расчеты дополнительных поступлений средств от повышения тарифов в бюджет, а также для финансового сбалансирования энергорынка.

"Расчеты есть, мы их верифицируем с точки зрения того, какие дополнительные поступления получит государственный бюджет с точки зрения соответствующей уплаты дивидендов этими двумя компаниями (АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" - ИФ-У) и с точки зрения сбалансирования всего энергорынка", - дополнил глава Минэнерго.

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Он пояснил, что сегодняшний уровень тарифов на электроэнергию для населения не покрывает себестоимость ее производства, в том числе компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", которые выплачивают разницу между рыночной ценой киловатт-часа и тарифами для населения в рамках выполнения специальных обязательств по обеспечению доступности э/э для бытовых потребителей (ПСО).

Кабмин с 1 июня 2023 года установил единый тариф на э/э для населения на уровне 2,64 грн/кВт-ч с НДС. До этого было 1,44 грн/кВт-ч при потреблении 250 кВт-ч в месяц, а дальше 1,68 грн/кВт-ч.

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