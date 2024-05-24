Обесточены потребители в 6 областях: в Донецкой области без света 103 населенных пункта

Из-за вражеских обстрелов обесточены потребители в 6 областях, продолжаются восстановительные работы.

Об этом сообщает Минэнерго.

В частности, в Донецкой области из-за вражеских обстрелов обесточивались более 1 тысячи абонентов. Энергетики запитали 1,8 тысячи абонентов, в том числе тех, которые обесточивались ранее. Остаются без напряжения 103 населенных пункта, всего - более 47 тысяч абонентов.

В Запорожской области остаются без напряжения 3,7 тысячи абонентов в 51 населенном пункте

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В Николаевской области по технологическим причинам отключались две воздушные линии облэнерго. Они введены в работу.

В Сумской области в результате боевых действий остаются без света 4,8 тысячи точек учета в 75 населенных пунктах.

В Харьковской области энергетики запитали 101 абонента, которые отключались из-за боевых действий. Остаются обесточенными из-за обстрелов 37,4 тысячи точек учета.

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В г. Херсон остаются обесточенными более 3 тысяч точек учета, в области - 25,8 тысячи абонентов в 45 населенных пунктах.

В Черниговской области в результате боевых действий остаются обесточенными 1,5 тысячи абонентов в 27 населенных пунктах.

Напомним:

23 мая в Донецкой области из-за обстрелов останавливалась работа оборудования шахты, под землей оставались более 160 работников.