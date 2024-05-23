На Донеччині через обстріли зупинялася шахта, під землею залишалися 160 працівників

У Донецькій області через обстріли зупинялася робота обладнання шахти, під землею залишалися понад 160 працівників.

Про це повідомляє Міненерго.

"Через пошкодження на одній із шахт на Донеччині сталася зупинка вентиляційного обладнання. На поверхню було виведено 137 працівників.

Пізніше внаслідок обстрілу вентиляційне обладнання зупинилося на іншій ділянці шахти. 26 працівників були сповіщені про аварійну ситуацію і залишилися в шахті до кінця зміни для забезпечення функціонування об’єкта", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

У Міненерго зазначили, що у Полтавській та Сумській областях додатково були аварійні відключення.

У Полтавській та Сумській областях додатково були аварійні відключення.

З 0:00 до 7:00, а також з 19:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовувалися обмеження промислових та побутових споживачів.

Реклама:

Сьогодні у ранкові та денні години на запит України буде здійснюватися аварійне постачання електроенергії з Румунії, Словаччини та Польщі, також діють обмеження для споживачів.

Нагадаємо:

22 травня були знеструмлені абоненти у Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також одна з шахт на Донеччині. Під землею перебувало 25 працівників – їх було виведено на поверхню.

Економічна правда