Энергетики скорректировали графики отключений и добавили несколько часов света - Yasno

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества - с 11 до 14 ограничения потребления не будет.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"НЭК Укрэнерго в очередной раз улучшает свой дневной прогноз - с 11 до 14 без отключений", - написал он.

Напомним:

Реклама:

Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Экономическая правда.