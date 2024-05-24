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Энергетики скорректировали графики отключений и добавили несколько часов света - Yasno

Пятница, 24 мая 2024, 12:22 - Артур Крыжный

Энергетики улучшили свой прогноз по отключению электричества - с 11 до 14 ограничения потребления не будет.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"НЭК Укрэнерго в очередной раз улучшает свой дневной прогноз - с 11 до 14 без отключений", - написал он.

Напомним:

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Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Экономическая правда.

электроэнергия Укрэнерго энергетика
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