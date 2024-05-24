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Меценаты благотворительного фонда ПриватБанка собрали 100 миллионов для больниц

Пятница, 24 мая 2024, 11:09 - Виктор Волокита

Клиенты ПриватБанка уже собрали более 100 миллионов гривен, которые направлены на закупку необходимого для медучреждений Украины оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба банка. 

Как говорится в сообщении, это позволило врачам спасти жизни тысячам защитников и мирных украинцев, пострадавших из-за войны. 

В банке отметили, что, начиная с июля 2022 года, программы благотворительного фонда ПриватБанка "Неотложный донат. Помощь госпиталям и медучреждениям Украины", донаты на программу сделали более 550 000 украинцев. 

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Благодаря этому, 58 медучреждений из 18 областей страны получили 276 единиц самого современного и критически важного медицинского оборудования, а также расходных материалов и медикаментов. 

В пресс-службе также добавили, что благотворительная программа координируется Министерством здравоохранения Украины, которое помогает определить самые насущные потребности. 

Напомним: 

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Сумма налога на прибыль и дивидендов за 2023 год, которую ПриватБанк перечислил в госбюджет, достигла почти 50 млрд грн.

банк Приват
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