Меценаты благотворительного фонда ПриватБанка собрали 100 миллионов для больниц

Клиенты ПриватБанка уже собрали более 100 миллионов гривен, которые направлены на закупку необходимого для медучреждений Украины оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как говорится в сообщении, это позволило врачам спасти жизни тысячам защитников и мирных украинцев, пострадавших из-за войны.

В банке отметили, что, начиная с июля 2022 года, программы благотворительного фонда ПриватБанка "Неотложный донат. Помощь госпиталям и медучреждениям Украины", донаты на программу сделали более 550 000 украинцев.

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Благодаря этому, 58 медучреждений из 18 областей страны получили 276 единиц самого современного и критически важного медицинского оборудования, а также расходных материалов и медикаментов.

В пресс-службе также добавили, что благотворительная программа координируется Министерством здравоохранения Украины, которое помогает определить самые насущные потребности.

Напомним:

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Сумма налога на прибыль и дивидендов за 2023 год, которую ПриватБанк перечислил в госбюджет, достигла почти 50 млрд грн.