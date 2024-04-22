ПриватБанк перерахував до бюджету податків та дивідендів на майже 50 мільярдів

Сума податку на прибуток і дивідендів за 2023 рік, яку ПриватБанк перерахував до держбюджету, сягнула майже 50 млрд грн.

Про це повідомила член наглядової ради банку Юлія Мецгер на конференції International Financial Club BANKIR, пише "Інтерфакс-Україна".

"Уже в лютому цього року наглядова рада ухвалила рішення, банк перерахував до бюджету авансовий платіж дивідендів і податку на прибуток за результатами попереднього року на суму майже 50 млрд грн", - сказала вона.

За даними НБУ, прибуток ПриватБанку до оподаткування за 2023 рік становив 72,77 млрд грн, а витрати з податку на прибуток - 35 млрд грн. Із решти чистого прибутку 37,76 млрд грн, згідно з рішенням уряду, 80% (30,2 млрд грн) банк має спрямувати на виплату дивідендів.

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Нагадаємо:

5 лютого 2024 року Кабінет Міністрів встановив для держпідприємств базовий норматив виплати дивідендів за 2023 рік на рівні 80%. Держпідприємства можуть прийняти рішення про виплату вищих дивідендів.