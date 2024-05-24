Украина аварийно покупала электроэнергию для преодоления дефицита - "Укрэнерго"

Сегодня ночью в Украину аварийно поставлялась электроэнергия для преодоления дефицита в энергосистеме.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Вчера, 23 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, по запросу "Укрэнерго" была активирована аварийная поставка электроэнергии в Украину с 09:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии", - говорится в сообщении.

Сегодня ночью, с 02:00 до 07:00, применялась аварийная помощь из Польши и Румынии.

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Кроме того, в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы запланирован импорт электроэнергии общим объемом 15 315 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 350 МВт.

Справка. Аварийная поставка- это когда в энергосистеме страны возникает дефицит электроэнергии и, чтобы не ограничивать потребителей, оператор обращается к соседней стране за помощью.

Напомним:

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Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

Экономическая правда.