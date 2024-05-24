В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров
В Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров, средства на достройку которого выделила Метрополия Большого Парижа.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Строительство моста началось еще в 2020 году за меценатские средства, но с началом большой войны строительство стало на паузу. Пролетные конструкции изготовили до 2022 года, поэтому они ждут установки после монтажа последней опоры. В январе 2023 года новым меценатом стали французские налогоплательщики.
Достроенный мост будет представлять собой линейное сооружение, которое связывает парк "Наталка" с территорией Оболонского острова, что позволит расширить зону отдыха и рекреации Киева.
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Напомним:
В конце января 2023 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.
Позже стало известно, что Оболонская районная государственная администрация потратит 20 миллионов гривен на достройку моста между Оболонской набережной и Оболонским островом.