В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров

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В Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров, средства на достройку которого выделила Метрополия Большого Парижа.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Строительство моста началось еще в 2020 году за меценатские средства, но с началом большой войны строительство стало на паузу. Пролетные конструкции изготовили до 2022 года, поэтому они ждут установки после монтажа последней опоры. В январе 2023 года новым меценатом стали французские налогоплательщики.

Достроенный мост будет представлять собой линейное сооружение, которое связывает парк "Наталка" с территорией Оболонского острова, что позволит расширить зону отдыха и рекреации Киева.

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Напомним:

В конце января 2023 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.

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Позже стало известно, что Оболонская районная государственная администрация потратит 20 миллионов гривен на достройку моста между Оболонской набережной и Оболонским островом.