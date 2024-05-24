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В Киеве открыли пешеходный мост на Оболонский остров

Пятница, 24 мая 2024, 09:51 - Игорь Пилипив
 
Скриншот з Telegram Кличка

В Киеве открыли пешеходный мост с Оболонской набережной на Оболонский остров, средства на достройку которого выделила Метрополия Большого Парижа. 

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Строительство моста началось еще в 2020 году за меценатские средства, но с началом большой войны строительство стало на паузу. Пролетные конструкции изготовили до 2022 года, поэтому они ждут установки после монтажа последней опоры. В январе 2023 года новым меценатом стали французские налогоплательщики. 

Достроенный мост будет представлять собой линейное сооружение, которое связывает парк "Наталка" с территорией Оболонского острова, что позволит расширить зону отдыха и рекреации Киева.

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Напомним: 

В конце января 2023 года городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что Метрополия Большого Парижа стала меценатом достройки пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров. На строительные работы французы выделили 19,5 млн грн.

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Позже стало известно, что Оболонская районная государственная администрация потратит 20 миллионов гривен на достройку моста между Оболонской набережной и Оболонским островом.

Киев инфрастуктура Кличко
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