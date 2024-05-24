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Больше всего автобусов в Украину завозят из Польши 

Пятница, 24 мая 2024, 09:56 - Виктор Волокита

По данным Госстата, в І кв. 2024 года в Украину было импортировано 239 автобусов, общая таможенная стоимость которых составила более $12,1 млн. 

Об этом сообщает Укравтопром.

В сообщении говорится, что из этого количества новых 60 ед. и 179 ед. подержанных.

"Крупнейшим поставщиком новых автобусов за этот период была Турция - 57 ед.

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Наибольшее количество подержанных автобусов было ввезено из Польши - 62 ед.", - отмечают в Укравтопроме. 

Напомним:

В первом квартале 2024 года в Украину было импортировано 86 590 новых и подержанных легковых автомобилей. Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США.

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Экономическая правда

Польша Украина
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