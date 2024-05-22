Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів.

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Згідно з повідомленням, загальна митна вартість цих авто становила 1,13 млрд доларів США.

"Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було ввезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай", - додали в Укравтопромі.

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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:

НIМЕЧЧИНА - 17074 од.; США - 14517 од.; КИТАЙ - 9173 од.; ЯПОНIЯ - 8930 од.; КОРЕЯ - 4444 од.; СЛОВАЧЧИНА - 4214 од.; ФРАНЦIЯ - 4076 од.; МЕКСИКА - 3950 од.; ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 3690 од.; ЧЕХІЯ - 3668 од.

Нагадаємо:

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

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Економічна правда