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Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США

Середа, 22 травня 2024, 09:55 - Віктор Волокіта

У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів. 

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату. 

Згідно з повідомленням, загальна митна вартість цих авто становила 1,13 млрд доларів США. 

"Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було ввезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай", - додали в Укравтопромі. 

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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:  

  1. НIМЕЧЧИНА - 17074 од.;
  2. США - 14517 од.;
  3. КИТАЙ - 9173 од.;
  4. ЯПОНIЯ - 8930 од.;
  5. КОРЕЯ - 4444 од.;
  6. СЛОВАЧЧИНА - 4214 од.;
  7. ФРАНЦIЯ - 4076 од.;
  8. МЕКСИКА - 3950 од.;
  9. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 3690 од.;
  10. ЧЕХІЯ - 3668 од.

Нагадаємо:

У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

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Економічна правда

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