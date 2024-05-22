Найбільше легкових автомобілів в Україну завозять з Німеччини та США
Середа, 22 травня 2024, 09:55 -
У першому кварталі 2024 року в Україну було імпортовано 86 590 нових та вживаних легкових автомобілів.
Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.
Згідно з повідомленням, загальна митна вартість цих авто становила 1,13 млрд доларів США.
"Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, звідки в Україну було ввезено понад 17 тис. авто. Також у лідерську трійку країн-експортерів потрапили США та Китай", - додали в Укравтопромі.
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ТОП-10 країн постачальників легкових авто:
- НIМЕЧЧИНА - 17074 од.;
- США - 14517 од.;
- КИТАЙ - 9173 од.;
- ЯПОНIЯ - 8930 од.;
- КОРЕЯ - 4444 од.;
- СЛОВАЧЧИНА - 4214 од.;
- ФРАНЦIЯ - 4076 од.;
- МЕКСИКА - 3950 од.;
- ВЕЛИКА БРИТАНІЯ - 3690 од.;
- ЧЕХІЯ - 3668 од.
Нагадаємо:
У квітні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. нових авто з бензиновими двигунами внутрішнього згоряння. Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.
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Економічна правда
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