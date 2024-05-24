Nvidia снижает цены на ИИ-чипы в Китае из-за конкуренции с Huawei

Из-за большого предложения Nvidia вынуждена продавать свой самый современный ИИ-чип для китайского рынка по цене ниже, чем конкурирующий чип от китайского технологического гиганта Huawei.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Выравнивание цен подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается бизнес Nvidia в Китае на фоне санкций США в отношении экспорта чипов ИИ и усиления конкуренции, что ставит под сомнение ее будущее на рынке, который принес 17% дохода компании в 2024 финансовом году.

Растущее конкурентное давление в Китае также добавляет предостережений инвесторам в американского разработчика полупроводников, поскольку его акции продолжили потрясающее ралли после того, как в среду был опубликован прогноз по росту доходов.

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Nvidia, которая доминирует на рынке чипов искусственного интеллекта, представила три чипа, предназначенные для Китая, в конце прошлого года.

Среди этих чипов больше всего внимания уделяется H20, поскольку это самый мощный продукт Nvidia, продаваемый в Китае, но три источника в логистике сообщили Reuters, что на рынке есть большое предложение подобных чипов, что свидетельствует о слабом спросе.

Это привело к тому, что в некоторых случаях чипы H20 продаются с более чем 10% скидкой против Ascend 910B от Huawei - самого мощного чипа с искусственным интеллектом от китайской компании.

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Напомним:

Производитель ИИ-чипов Nvidia ожидает, что выручка компании во втором квартале этого года составит около 28 млрд долл, превысив прогноз аналитиков на уровне 26,8 млрд долл.