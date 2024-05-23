Nvidia прогнозирует рекордные 28 миллиардов долларов выручки во втором квартале

Производитель ИИ-чипов Nvidia ожидает, что выручка компании во втором квартале этого года составит около 28 млрд долл, превысив прогноз аналитиков на уровне 26,8 млрд долл.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что результаты первого финансового квартала, который закончился 28 апреля, также превзошли прогнозы - благодаря росту подразделения Nvidia по производству центров обработки данных.

"Главным вопросом перед отчетом о прибыли было то, смогут ли последние цифры Nvidia оправдать головокружительный рост ее акций. В этом году к закрытию торгов 22 мая акции компании выросли на 92%, подпитываемые надеждой инвесторов на то, что компания продолжит превосходить их ожидания", - говорится в сообщении.

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В первом финансовом квартале доход Nvidia увеличился более чем втрое - до 26 млрд долл. За вычетом определенных статей, прибыль составила 6,12 долл на акцию. Кроме того, акции компании выросли на 7,8% впервые превысив отметку в 1000 долл.

В Nvidia подчеркнули, что хочет продавать свою технологию на более широком рынке, выйдя за рамки гигантских провайдеров облачных вычислений.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг сказал, что ИИ переходит к потребительским интернет-компаниям, автопроизводителям, биотехнологическим компаниям и клиентам в сфере здравоохранения. Страны также разрабатывают собственные системы - эта тенденция называется суверенным ИИ.

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Напомним:

Производитель ИИ-чипов Nvidia вошел в тройку самых дорогих публичных компаний в мире после Apple и Microsoft, обогнав Saudi Aramco.

Экономическая правда