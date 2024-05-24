Россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области – УЗ

фото: Укрзализныця

Россияне в ночь на 24 мая обстреляли железнодорожную инфраструктуру на Харьковщине, повреждены пути здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Враг не оставляет целенаправленных попыток остановить железную дорогу на Харьковщине. Ночью он снова ударил по гражданской железнодорожной инфраструктуре. В результате обстрела повреждены пути, здания, нерабочие грузовые вагоны и вагон электропоезда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда дальнего и пригородного сообщения курсируют по графику. В результате обстрелов обошлось без жертв и травмированных.

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Напомним:

Из-за обстрелов 23 мая объектов железнодорожной инфраструктуры на Харьковщине, были ранены 6 железнодорожников.