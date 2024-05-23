Через обстріли Харківщини, поранень зазнали як мінімум 6 залізничників
Четвер, 23 травня 2024, 13:38 -
Через обстріли обʼєктів залізничної інфраструктури на Харківщині, було поранено 6 залізничників.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Як повідомляють в "Укрзалізниці", у результаті обстрілів були пошкодженні обʼєктах залізниці.
Постраждалим надана перша медична допомога.
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"Наразі маємо підтвердження влучання по декількох наших обʼєктах у місті та області. Під час прильотів працівники перебували в укритті", - йдеться у повідомленні.
При цьому, поїзди продовжують курсувати за графіком.
Нагадаємо:
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23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки на Харків 6 людей загинули, ще 16 постраждали.
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