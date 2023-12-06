Італія вийшла з китайської торговельної ініціативи "Один пояс, один шлях"

Джорджія Мелоні getty images

Адміністрація прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні повідомила Пекіну про припинення участі в китайській ініціативі "Один пояс, один шлях" (Belt-Road Initiative) достроково, наприкінці року.

Про це пише BBC.

Італія була єдиною великою західною країною, яка приєдналася до одного з найамбітніших торговельних та інфраструктурних проєктів Китаю, у 2019 році.

На той час цей крок був підданий різкій критиці з боку США та інших країн.

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Започаткований лідером КНР Сі Цзіньпіном у 2013 році, (Belt-Road Initiative) має на меті інвестувати приблизно 1 трлн доларів в Азію та Європу. Проєкти, що включають нові та модернізовані залізниці та порти, мають на меті з'єднати Китай з Європою та іншими частинами Азії.

Але (Belt-Road Initiative) від самого початку піддавався критиці з боку США як приклад "дипломатії боргової пастки". Вашингтон заявляє, що плани Китаю передбачають непомірно великі проєкти, які країни не в змозі профінансувати, що дає Пекіну важелі для досягнення власних цілей.

Італія була найбільшою з 18 країн-членів ЄС, які приєдналися до BRI.

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Членство країни в (Belt-Road Initiative) повинно було автоматично поновитися в березні наступного року, якби Італія не повідомила Китай про свій вихід до кінця цього року.

Раніше Мелоні назвала рішення попереднього уряду про приєднання "серйозною помилкою" і заявила, що має намір вийти з організації.

Але її уряд додав, що, незважаючи на цей крок, він прагне підтримувати добрі відносини з Китаєм.

"Лише частина інвестицій в Італію на суму до 20 млрд євро, обіцяних Сі у 2019 році, матеріалізувалася. Минулого року італійський експорт до Китаю становив 16,4 млрд євро порівняно з 13 млрд євро у 2019 році.

Китайський експорт до Італії, навпаки, зріс до 57,5 млрд євро з 31,7 млрд євро за той самий період. Китай набагато більше торгує з членами ЄС Францією та Німеччиною, незважаючи на те, що дві найбільші економіки єврозони не є членами BRI", - пише BBC.

Економічна правда