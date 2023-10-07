Amazon запустив перші два супутники для своєї інтернет-мережі Kuiper  

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Корпорація Amazon запустила першу пару прототипів супутників для своєї інтернет-мережі Kuiper, яка може стати прямим конкурентом Starlink від SpaceX.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ракета United Launch Alliance Atlas 5, прикрашена логотипом Amazon, вивела на орбіту перші два випробувальні супутники Kuiper.

Місія спрямована на випробування перших технологій Amazon у космосі. Загалом гігант електронної комерції планує розгорнути ще 3236 супутників протягом наступних кількох років і запропонувати доступ до інтернету по всьому світу.

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Також Amazon пообіцяла інвестувати 10 млрд дол у свій проект Kuiper, про який було оголошено у 2019 році. Крім того, федеральна комісія зі зв’язку США вимагає від Amazon розгорнути половину запланованої супутникової групи до 2026 року.

Нагадаємо:

Корпорація Amazon заявила, що інвестує до 4 млрд дол у стартап Anthropic, намагаючись конкурувати зі зростаючими хмарними конкурентами у сфері штучного інтелекту.

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