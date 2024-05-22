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United24 и Lego Creators посвятили украинским достопримечательностям новые конструкторы

Среда, 22 мая 2024, 20:40 - Анастасия Дячкина
 
Киевские Золотые ворота
фото: United24

United24 и Lego Creators создали новые конструкторы, посвященные украинским достопримечательностям. Среди них – Киевские Золотые ворота, бахчисарайский Ханский дворец, одесская опера. 

Об этом говорится в релизе United24. 

"Счастливы презентовать второй дроп инициативы #UKRAINEinLEGObricks, которая знакомит мир с достопримечательностями Украины. В ней пять новых моделей: киевские Золотые ворота, бахчисарайский Ханский дворец, Подгорецкий замок, Одесский национальный академический театр оперы и балета и Николаевская астрономическая обсерватория", – говорится в сообщении. 

 
Бахчисарайский Ханский дворец
фото: United24

Конструкторы невозможно купить, однако их можно выиграть за вклад от 24 долл на восстановление школы в Днепропетровской области. Всего авторы проекта разыграют 15 конструкторов – по три каждого вида. 

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Одесский национальный академический театр оперы и балета
фото: United24

Сбор продлится с 20 мая по 20 июня. Все собранные средства пойдут на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, куда 11 октября 2022 попала российская ракета.

Над проектом работали создатели из четырех стран: Эрик Лоу и Марк Сегеди из США, Даниэль Зайдль из Германии, Мацей Коцот из Польши и Александр Ермолаев из Украины. 

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#UKRAINEinLEGObricks – это продолжение проекта #LEGOwithUKRAINE, в котором были представлены Украина-мать, мариупольская водонапорная башня и "Ласточкино гнездо". Первый дроп помог собрать 15 миллионов гривен, направленных на восстановление Украины.

Напомним: 

В ноябре 2023 года на платформе United24 стартовал розыгрыш моделей достопримечательностей Украины от Lego Creators, все средства от которого были направлены на восстановление домов в Киевской области.

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