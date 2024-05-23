Срок оформления неистребованных паев продлили до 2028 года – Минагрополитики

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11150 о защите интересов собственников земельных долей (паев). Документ продлил срок оформления неистребованных земельных участков до 1 января 2028 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

"По состоянию на сегодняшний день, значительное количество владельцев участков не смогли воспользоваться правом оформления неистребованных паев из-за полномасштабного вторжения. Учитывая это, для обеспечения конституционных прав владельцев паев срок оформления таких земельных участков отсрочен до 1 января 2028 года", – отметили в министерстве.

Закон также предусматривает:

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продление до 2026 года пилотного проекта по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями;

устранение несогласований относительно субъектов, имеющих право проводить работы по землеустройству и оценке земель.

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Напомним:

Верховная Рада приняла за основу законопроект №9234д о хмеле и хмелепродуктах. Документ поддержали 298 народных депутатов.

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