Рада приняла за основу законопроект о хмеле и хмелепродуктах

Верховная Рада приняла в основу законопроект №9234д о хмеле и хмелепродуктах. Документ поддержали 298 народных депутатов.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на приведение в соответствие со стандартами Европейского Союза основных принципов и требований к выращиванию, производству, переработке, маркировке, сертификации хмеля и хмелепродуктов, а также правовым основам деятельности центральных органов исполнительной власти, субъектов хозяйствования и порядка государственного контроля в данной области, пишет Интерфакс-Украина.

Законопроект определяет общие требования к сертификации хмеля (хмелепродуктов) и сертификационных центров, а также порядок их внесения в Реестр сертификационных центров.

Реклама:

Кроме того, документ описывает порядок осуществления контроля за деятельностью сертификационных центров компетентным органом, особенности маркировки хмеля (хмелепродуктов) и порядок официального надзора за этим процессом, содержание сертификатов хмеля и хмелепродуктов, порядок и особенности подготовки, переработки и смешивания хмеля, требования к ввозу (пересылке) хмеля и хмелепродуктов, определены деятельность и основные полномочия объединения производителей хмеля и хмелепродуктов.

Законопроект также урегулирует процедуру госконтроля и привлечения к ответственности за нарушение законодательства в области хмеля и хмелепродуктов.

Экономическая правда

Реклама: