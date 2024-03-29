"Норникель" теряет клиентов в ЕС: они отказываются от продукции из российских металлов

Металлургическая компания Российской Федерации "Норникель" сталкивается с проблемами сбыта продукции в Европейском Союзе. Некоторые клиенты отказались покупать продукцию, изготовленную из российского металла.

Об этом сообщает Reuters.

Против "Норникеля" не были введены западные санкции, однако он столкнулся с проблемой импорта оборудования, "добровольными санкциями" партнеров и другими глобальными ограничениями, что заставило его находить новые цепочки сбыта и переориентировать поставки в Азию.

В качестве примера отказа от продукции, изготовленной из российских материалов, пострадал финский завод Nornickel Harjavalta, производящий материалы для аккумуляторных батарей электромобилей в Европе.

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"Нам приходится перестраивать всю систему сбыта... Сейчас мы сталкиваемся с большим количеством внешних ограничений", – сказал вице-президент компании Антон Берлин.

От сотрудничества также отказываются поставщики услуг, склады, порты, судовладельцы и банки, сообщил он.

После февраля 2022 года "Норникель" сменил географию продаж, переключив внимание на Азию, доля которой в доходах компании впервые в истории превысила 50% в прошлом году. Китай стал самым большим рынком сбыта "Норникель".

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