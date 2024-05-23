В "Укрнафте" после применения новой технологии нефтеотдача выросла на 17%

В "Укрнафте" впервые за историю компании применили современную технологию, чтобы оптимизировать системы поддержания пластового давления. В результате дебит нефти на опытном участке одного из западных месторождений компании вырос на 17%.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрнафты".

"В феврале 2024 года на одном из месторождений Ивано-Франковской области специалисты управления повышения нефтеотдачи департамента разработки месторождений впервые применили для оптимизации системы поддержания пластового давления потокоотклоняющую технологию с применением сшитых полимерных систем", - рассказали в компании.

Речь идет о закачке в нагнетательную скважину полимерной композиции, чтобы блокировать промытые зоны от нагнетательных до добывающих скважин и привлечь предварительно не охваченные участки залежи.

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В нагнетательную скважину закачали 130 кубометров сшитой полимерной композиции.

В компании отметили, что в течение двух месяцев специалисты проводили мониторинг и зафиксировали уменьшение обводненности, а также увеличение дебита в реагирующих добывающих скважинах.

В "Укрнафте" уточнили, что общий прирост дебита нефти по данному объекту исследований составил 16,9 %.

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В компании запланировали внедрять эту технологию на месторождениях всех своих структурных подразделениях, чтобы увеличить добычу нефти.

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