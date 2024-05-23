Сеть EVA начала инвестировать в салоны красоты: что известно

Сеть магазинов EVA начала инвестировать средства в салоны красоты - Beauty Salon by EVA, которые занимаются кометологией и уходом за волосами.

Об этом сообщает издание Forbes Ukraine.

Первый Beauty Salon by EVA расположился в киевском ТРЦ Respublika Park, площадь которого составляет 26 кв. м при общей площади магазина 643 кв. м.

Инвестиции в магазин, открытый в конце 2023 года, составили 15,5 млн грн, рассказала директор направления EVA Beauty Василиса Петлицкая. Сумма инвестиций в запуск салона красоты составила 1,7 млн грн.

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Beauty Salon by EVA разделен на зону ухода за волосами и косметологический кабинет, предлагает такие услуги, как стрижка, укладка, окрашивание, лечебные процедуры для волос, услуги косметолога.

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"Ukrainian transparent company", которую основали совладельцы сети магазинов VARUS и EVA Руслан Шостак и Валерий Киптик, начала поставлять продукты для воинских частей одной из областей Украины.

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