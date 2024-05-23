"Укрспирт" на грани банкротства - Госаудитслужба

Крупнейший производитель спирта и государственный монополист ГП "Укрспирт" с апреля 2023 года полностью прекратило производственную деятельность и имеет многомиллионную просроченную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами.

Об этом сообщила Государственная аудиторская служба по результатам финансового аудита деятельности Государственного предприятия "Укрспирт".

Как говорится в сообщении, в 2020 году началась демонополизация и реформирование спиртовой отрасли. По прогнозам, в государственный бюджет должно было бы поступить около 5 миллиардов гривен.

Причем, приватизация мест осуществления деятельности (МПД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" должна была быть завершена еще в 2021 году.

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Зато по состоянию на 01.04.2024 остаются неприватизированными 8 предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", в результате чего ГП "Укрспирт" не получило 95,7 млн грн запланированных поступлений от приватизации.

Кроме того, предприятие понесло более 70 млн грн дополнительных расходов на содержание неработающих предприятий и потери активов на 5,2 млн гривен.

"Это стало причиной непогашения ГП "Укрспирт" до конца 2023 года просроченной задолженности перед государственным бюджетом и другими кредиторами", - рассказали в Госаудитслужбе.

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Также вследствие неэффективных управленческих решений бывшего руководства ГП "Укрспирт" относительно несвоевременного выполнения решения Антимонопольного комитета Украины предприятие понесло непроизводительные расходы на уплату начисленной пени на сумму 33 млн гривен.

В результате общая сумма выявленных недостатков и нарушений при использовании имущества и средств предприятий составляет более 330 млн гривен.

Аудиторы также обратили внимание, что невыполнение ГП "Укрспирт" своих обязательств перед бюджетом и контрагентами (из-за недостатка оборотных средств) приведет к дополнительным расходам из-за уплаты штрафных санкций в размере 29,3 млн грн и в случае вынесения судами решений в пользу истцов по другим делам, - на сумму 8,4 млн гривен.

Напомним:

В начале мая Кабмин назначил Станислава Банчука и.о. директора ГП "Укрспирт".