Активность бизнеса в Еврозоне побила годовой рекорд

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Деловая активность частного сектора в Еврозоне достигла самого высокого уровня за последний год, что свидетельствует об ускорении экономического восстановления в регионе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что индекс менеджеров по закупкам S&P Global растет третий месяц подряд. В мае он вырос до 52,3 пунктов, что превысило прогнозы аналитиков.

Перспективы блока из 20 стран улучшаются после рецессии во второй половине прошлого года. Поскольку инфляция приближается к целевому уровню в 2%, а Европейский центральный банк (ЕЦБ) планирует начать снижать процентные ставки.

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"Сейчас мы наблюдаем незначительное оживление экономики в Еврозоне. В то же время инфляция продолжает отступать. Поэтому есть основания надеяться, что нам удастся вернуться к ценовой стабильности без рецессии", - сказала член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель.

Однако этот рост маскирует затянувшийся спад в промышленном секторе, особенно в Германии. Снижение производства наступило из-за ослабления мирового спроса и стремительного роста цен на энергоносители, вызванного вторжением России в Украину.

Поскольку растут производственные расходы, S&P считает сектор услуг "главным источником инфляционного давления", который может тормозить снижение процентных ставок.

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Напомним:

Европейский центральный банк (ЕЦБ) призывает банки быстрее выйти с российского рынка, опасаясь санкций со стороны США.