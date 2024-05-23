Польша усиливает безопасность главного узла поставки военной помощи Украине из-за действий РФ

Польские власти усиливают безопасность главного транзитного узла для военной помощи Украине из-за серии арестов на этой неделе, что свидетельствует об обеспокоенности относительно диверсионных операций, поддерживаемых РФ.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк подтвердил, что принимаются меры для усиления безопасности вокруг аэропорта Жешув-Ясенка. Расположенный менее чем в 100 км от украинской границы, этот объект обрабатывает до 90% западных грузов, следующих в Украину. Он также стал основным пунктом остановки для иностранных чиновников, посещающих Киев.

"Мы имеем дело с иностранным государством, которое проводит враждебные и - военным языком - кинетические действия на польской территории", - сказал Семоняк, не детализируя меры безопасности в аэропорту. "Ничего подобного раньше не было".

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Министр заявил, что Польша борется с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр Дональд Туск объявил о задержании 12 человек в рамках борьбы с предполагаемыми актами саботажа, направленными из России. Речь идет о поджогах, попытках поджогов, а также физических нападениях.

Роль аэропорта Жешув-Ясенка в операциях, поддерживаемых Кремлем, выяснилась в апреле. Прокуратура заявила, что арестовала подозреваемого мужчину, которого обвиняют в содействии заговору с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского. Мужчина якобы был готов собирать информацию о безопасности аэропорта как часть плана.

Напомним:

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Учитывая ключевую роль Польши как хаба по поставкам оружия для Украины, Россия с помощью кибератак пытается получить доступ к информации об объемах военной помощи.