На ремонт больницы за 100 миллионов претендовали фигуранты уголовных дел: торги отменили 

В Волынской области коммунальное предприятие планировало потратить 102 млн грн бюджетных средств на реконструкцию корпуса инфекционного отделения одной из городских больниц Волыни.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.

Во время аналитического исследования специалисты Территориального управления Бюро экономической безопасности в Волынской области заметили ряд рисков, связанных с компаниями, которые приняли участие в тендере.

В частности, ни один из участников не придерживался формы сводного сметного расчета стоимости объекта реконструкции.

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Кроме того, сотрудники БЭБ установили, что компании-участники закупки фигурируют в уголовных производствах по присвоению бюджетных средств.

"Чтобы не допустить неэффективное использование и растрату средств общины, аналитики Бюро направили рекомендацию заказчику проверить целесообразность заключения договора подряда", - говорится в сообщении.

В результате заказчик сообщил БЭБ об отклонении тендерного предложения двух участников и отмены открытых торгов.

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Таким образом, как отметили в пресс-службе, аналитики Территориального управления БЭБ в Волынской области предотвратили растрату 102 млн грн бюджетных средств.

Напомним:

Теруправление БЭБ в Киевской области предупредило растрату почти 186 млн грн из местного бюджета при проведении тендера по реконструкции нежилого здания под общественное.