Фонд госимущества продал завод в Черновцах за 20 миллионов: вдвое выше стартовой цены 

Фонд государственного имущества успешно провел онлайн-аукцион по приватизации единого имущественного комплекса ГП "Завод "Электробытприбор" в Черновцах.

Об этом сообщается на сайте ФГИ.

Как говорится в сообщении, победная ставка достигла 20,18 млн грн, что почти вдвое превышает стартовую цену лота.

"Приватизация имущества государственных предприятий является важным источником привлечения инвестиций в экономику Украины. А средства, полученные от продажи, после оплаты направляются в государственный бюджет, из которого финансируются наши Сил Обороны", - отметил Председатель ФГИУ Виталий Коваль.

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Единый имущественный комплекс ГП "Завод "Электробытприбор" включает нежилые здания и сооружения общей площадью 2255,7 кв. м. Предприятие расположено рядом с пересечением международной автомагистрали М19 и автодороги территориального значения Т 2602. Часть имущества, площадью 2036,1 кв. м, уже сдается в аренду, что, как отмечается в сообщении, обеспечит новому владельцу стабильный доход.

Победителем торгов на "Прозорро.Продажи" стал частный предприниматель Сергей Ахременко.

Напомним:

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В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".