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После приобретения облигаций на 1 триллион в правительстве напомнили, как их купить в Дії

Четверг, 23 мая 2024, 12:45 - Виктор Волокита

Кабинет министров подготовил пошаговую инструкцию, как купить облигации в Дії, чтобы получить прибыль.

Об этом сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета Министров.

В Департаменте напомнили, что в государственные облигации Украины инвестировали более 1 трлн грн, что является вторым по размеру источником финансирования госбюджета с начала полномасштабной войны, после международной помощи.  

"Каждая облигация - это оружие, боеприпасы, техника, еда и медикаменты для наших военных", - сообщили в Департаменте, добавив, что создана инфографика, где указано, как приобрести облигации в приложении Дия.

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Напомним:

С начала полномасштабного вторжения украинские граждане, бизнес, в том числе банки, приобрели на рыночных условиях облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на более 1 трлн гривен.

"Благодаря привлеченным средствам от ОВГЗ мы смогли профинансировать более 200 дней нашей обороны и защиты, что эквивалентно 15% ВВП Украины в 2023 году. В целом инвестиции в облигации стали вторым по объему источником финансирования госбюджета после международной помощи", - рассказал Министр финансов Украины Сергей Марченко. 

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