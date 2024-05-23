Украинцы предпочитают бензиновые авто и электромобили до 5 лет: впереди TESLA
Четверг, 23 мая 2024, 11:35 -
В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
В Укравтопроме напомнили, что в течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составляли 27% этого количества.
"Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто - 40%. Далее следуют электромобили - 39%, дизельные - 9%, гибридные - 8%, авто с ГБО - 4%", - говорится в сообщении.
Реклама:
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- TESLA Model Y - 343 ед;
- TESLA Model 3 - 323 ед;
- MAZDA CX5 - 189 ед;
- NISSAN Rogue - 174 ед;
- HYUNDAI Kona - 172 ед;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 165 ед;
- VOLKSWAGEN Golf - 152 ед;
- AUDI E-Tron Sportback - 112 ед;
- NISSAN Leaf - 110 ед;
- VOLKSWAGEN ID.4 - 102 ед.
Напомним:
Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США.
Реклама:
Реклама: