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Украинцы предпочитают бензиновые авто и электромобили до 5 лет: впереди TESLA 

Четверг, 23 мая 2024, 11:35 - Виктор Волокита

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

В Укравтопроме напомнили, что в течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составляли 27% этого количества.

"Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто - 40%. Далее следуют электромобили - 39%, дизельные - 9%, гибридные - 8%, авто с ГБО - 4%", - говорится в сообщении. 

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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. TESLA Model Y - 343 ед;
  2. TESLA Model 3 - 323 ед;
  3. MAZDA CX5 - 189 ед;
  4. NISSAN Rogue - 174 ед;
  5. HYUNDAI Kona - 172 ед;
  6. VOLKSWAGEN Tiguan - 165 ед;
  7. VOLKSWAGEN Golf - 152 ед;
  8. AUDI E-Tron Sportback - 112 ед;
  9. NISSAN Leaf - 110 ед;
  10. VOLKSWAGEN ID.4 - 102 ед.

Напомним:

Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США. 

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