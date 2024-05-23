Украинцы предпочитают бензиновые авто и электромобили до 5 лет: впереди TESLA 

В прошлом месяце украинцы приобрели более 5,3 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

В Укравтопроме напомнили, что в течение апреля свою первую регистрацию в Украине прошли 19,8 тыс. легковых авто с пробегом. Таким образом, авто возрастом до 5 лет составляли 27% этого количества.

"Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто - 40%. Далее следуют электромобили - 39%, дизельные - 9%, гибридные - 8%, авто с ГБО - 4%", - говорится в сообщении.

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Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

TESLA Model Y - 343 ед; TESLA Model 3 - 323 ед; MAZDA CX5 - 189 ед; NISSAN Rogue - 174 ед; HYUNDAI Kona - 172 ед; VOLKSWAGEN Tiguan - 165 ед; VOLKSWAGEN Golf - 152 ед; AUDI E-Tron Sportback - 112 ед; NISSAN Leaf - 110 ед; VOLKSWAGEN ID.4 - 102 ед.

Напомним:

Больше всего легковых автомобилей в Украину завозят из Германии и США.

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