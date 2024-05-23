Глава Нацкомиссии по ценным бумагам Магомедов заинтересован в ликвидации "Вереса" - заявление клуба
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказала в выпуске акций ровенскому клубу "Верес". В "Вересе" заявили, что такое решение направлено на уничтожение футбольного клуба.
Об этом говорится в заявлении ровненского клуба.
В заявлении НКЦБФР говорится, что клуб решил выпустить новые акции, чтобы погасить свои долги. Предполагалось размещение 817 701 акций номинальной стоимостью 100 грн. Однако, комиссия отказала в этом.
Так, "Верес" оценивает отказ комиссии как незаконный, ангажированный и направленный на уничтожение футбольного клуба. Клуб считает, что выполнил все требования, даже те, которые не предусмотрены законодательством.
"Верес" имеет веские основания считать, что председатель Комиссии Руслан Магомедов может иметь личную заинтересованность в ликвидации клуба", - говорится в сообщении.
Так, клуб будет обжаловать решение и предоставит детальное объяснение незаконности действий в ближайшее время.
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Экономическая правда.