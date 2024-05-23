Глава Нацкомиссии по ценным бумагам Магомедов заинтересован в ликвидации "Вереса" - заявление клуба

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказала в выпуске акций ровенскому клубу "Верес". В "Вересе" заявили, что такое решение направлено на уничтожение футбольного клуба.

Об этом говорится в заявлении ровненского клуба.

В заявлении НКЦБФР говорится, что клуб решил выпустить новые акции, чтобы погасить свои долги. Предполагалось размещение 817 701 акций номинальной стоимостью 100 грн. Однако, комиссия отказала в этом.

Так, "Верес" оценивает отказ комиссии как незаконный, ангажированный и направленный на уничтожение футбольного клуба. Клуб считает, что выполнил все требования, даже те, которые не предусмотрены законодательством.

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"Верес" имеет веские основания считать, что председатель Комиссии Руслан Магомедов может иметь личную заинтересованность в ликвидации клуба", - говорится в сообщении.

Так, клуб будет обжаловать решение и предоставит детальное объяснение незаконности действий в ближайшее время.

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Экономическая правда.