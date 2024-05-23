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В Донецкой области из-за обстрелов останавливалась шахта, под землей оставались 163 работника 

Четверг, 23 мая 2024, 10:40 - Виктор Волокита

В Донецкой области из-за обстрелов останавливалась работа оборудования шахты, под землей оставались более 160 работников.

Об этом сообщает Минэнерго. 

"Из-за повреждений на одной из шахт в Донецкой области произошла остановка вентиляционного оборудования. На поверхность были выведены 137 работников. 

Позже в результате обстрела вентиляционное оборудование остановилось на другом участке шахты. 26 работников были извещены об аварийной ситуации и остались в шахте до конца смены для обеспечения функционирования объекта", - говорится в сообщении. 

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В Минэнерго отметили, что в Полтавской и Сумской областях дополнительно были аварийные отключения.

 С 0:00 до 7:00, а также с 19:00 до 24:00 во всех регионах применялись ограничения промышленных и бытовых потребителей. 

Сегодня в утренние и дневные часы по запросу Украины будет осуществляться аварийная поставка электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, также действуют ограничения для потребителей. 

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Напомним: 

22 мая были обесточены абоненты в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также одна из шахт в Донецкой области. Под землей находилось 25 работников - они были выведены на поверхность.

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