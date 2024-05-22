У Сумській області були знеструмлені півмільйона абонентів, на Донеччині – шахта 

Вночі 22 травня були знеструмлені абоненти у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

Про це повідомили в Міненерго.

Згідно з повідомленням, вночі ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти у Сумській області. Внаслідок чого було знеструмлено близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживлено.

Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи.

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"На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено", - повідомили в Міненерго

Сьогодні вранці також було знеструмлено одну з шахт на Донеччині. Під землею перебувало 25 працівників – їх виведено на поверхню.

Нагадаємо:

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21 травня через обстріли були знеструмлені чи залишалися без напруги абоненти у 7 областях України.

Економічна правда