У Сумській області були знеструмлені півмільйона абонентів, на Донеччині – шахта
Вночі 22 травня були знеструмлені абоненти у Сумській, Харківській та Чернігівській областях.
Про це повідомили в Міненерго.
Згідно з повідомленням, вночі ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти у Сумській області. Внаслідок чого було знеструмлено близько 518 тисяч абонентів. На ранок більшість заживлено.
Також були порушення в електропостачанні побутових та промислових споживачів у сусідніх областях – Чернігівській та Харківській. Їх також заживлено. Тривають відновлювальні роботи.
"На Харківщині під час обстрілів вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій. Його включено в роботу. Також внаслідок обстрілів вимикалися дві повітряні лінії обленерго. Внаслідок цього знеструмлювалися побутові споживачі. Їх заживлено", - повідомили в Міненерго
Сьогодні вранці також було знеструмлено одну з шахт на Донеччині. Під землею перебувало 25 працівників – їх виведено на поверхню.
Нагадаємо:
21 травня через обстріли були знеструмлені чи залишалися без напруги абоненти у 7 областях України.
Економічна правда