Россию и Беларусь хотят исключить из Европейской торговой палаты

Россию и Беларусь планируют исключить из Ассоциации европейских торгово-промышленных палат, поскольку их политика не соответствует принципам Европы.

Об этом заявил президент Латвийской торгово-промышленной палаты, заместитель президента Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Айгарс Ростовскис, передает Укринформ.

"Россия и Беларусь являются членами Европейской торговой палаты (Ассоциации европейских торгово-промышленных палат). Мы начинаем процесс исключения их из этого состава", - сказал Ростовскис во время 10-го заседания Межправительственной украинско-латвийской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

По словам министр кабинета министров Украины Олега Немчинова, любое отлучение России и Беларуси от цивилизованного мира является положительным явлением.

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"Или это показывает позицию наших европейских партнеров в отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, или это касается того, что Латвия вместе с другими странами Балтии отказывается от импорта российского продовольствия, замещая его украинским, или это вопрос диверсификации рынков Латвии в целом. То есть этот шаг является для нас важным", - добавил Немчинова.

Напомним:

Россию исключили из Дунайской комиссии, которая была создана в рамках конвенции о режиме судоходства на реке Дунай.

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