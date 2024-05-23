OpenAI будет использовать контент News Corp для совершенствования своих моделей ИИ
Компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ей доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиагруппе News Corp.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что это уже вторая сделка OpenAI с медиа, после того, как компания договорилась о лицензировании контента Financial Times для разработки моделей искусственного интеллекта.
Доступ к огромным массивам данных может помочь улучшить контент, созданный ChatGPT. Такие партнерства также имеют решающее значение для обучения моделей ИИ могут быть прибыльными для издателей новостей, которым традиционно отказывают в доле прибыли, которую интернет-гиганты получают за распространение их контента.
OpenAI не разглашает финансовые детали своей последней сделки, но Wall Street Journal, которая принадлежит News Corp, сообщила, что она может стоить более 250 млн долларов в течение пяти лет.
Соглашение также будет включать гарантию того, что контент не станет доступным на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов. В целом новое соглашение предоставит OpenAI доступ к текущему и архивному контенту нескольких изданий News Corp, включая Wall Street Journal, MarketWatch, Times и другие.
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Напомним:
Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT, что привело к росту акций платформы социальных сетей на 12% в расширенной торговле.