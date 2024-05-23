OpenAI будет использовать контент News Corp для совершенствования своих моделей ИИ

Компания OpenAI подписала соглашение, которое предоставит ей доступ к контенту некоторых крупнейших новостных изданий, принадлежащих медиагруппе News Corp.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это уже вторая сделка OpenAI с медиа, после того, как компания договорилась о лицензировании контента Financial Times для разработки моделей искусственного интеллекта.

Доступ к огромным массивам данных может помочь улучшить контент, созданный ChatGPT. Такие партнерства также имеют решающее значение для обучения моделей ИИ могут быть прибыльными для издателей новостей, которым традиционно отказывают в доле прибыли, которую интернет-гиганты получают за распространение их контента.

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OpenAI не разглашает финансовые детали своей последней сделки, но Wall Street Journal, которая принадлежит News Corp, сообщила, что она может стоить более 250 млн долларов в течение пяти лет.

Соглашение также будет включать гарантию того, что контент не станет доступным на ChatGPT сразу после его публикации на одном из новостных сайтов. В целом новое соглашение предоставит OpenAI доступ к текущему и архивному контенту нескольких изданий News Corp, включая Wall Street Journal, MarketWatch, Times и другие.

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Напомним:

Reddit сотрудничает с OpenAI, чтобы перенести свой контент в популярный чат-бот ChatGPT, что привело к росту акций платформы социальных сетей на 12% в расширенной торговле.