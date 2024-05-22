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Франция поддерживает план США использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины

Среда, 22 мая 2024, 20:14 - Алексей Павлыш

Правительство Франции поддержало предложение США по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, что повысило перспективу заключения соглашения на этой неделе на встрече министров финансов стран "Большой семерки".

Об этом пишет Bloomberg.

США настаивают на том, чтобы группа ведущих стран с развитой экономикой использовала будущие доходы, полученные от около 280 миллиардов долларов средств российского Центробанка, большинство из которых заморожены в Европе. Этот план может разблокировать пакет помощи для Украины на сумму до 50 миллиардов долларов.

"Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и как можно быстрее в рамках международного права", - заявил министр финансов Бруно Ле Мэр на брифинге для журналистов перед встречей G-7 в Италии.

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Ранее европейские правительства осторожно подходили к использованию активов, ссылаясь на юридические риски и финансовую стабильность. Ле Мэр заявил, что ранее предупреждал власти США, что полная конфискация активов будет противоречить международному праву и правилам мировой финансовой системы.

"США сделали предложения, которые находятся в рамках международного права, и мы будем работать над ними конструктивно и открыто с целью достижения соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи G-7 в Стреге", - сказал министр финансов Франции.

Поскольку Германия также "потеплела" к плану США, растут шансы, что он может быть полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня, пишет агентство.

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Во встрече министров финансов "Большой семерки" в Стреге примет участие и министр финансов Украины.

Напомним:

Предложение США по использованию процентов, полученных от замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов, для помощи Украине может получить широкую поддержку стран, которые обеспокоены прямой конфискацией активов.

Экономическая правда

Франция США Украина Россия активы
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