Франция поддерживает план США использовать доходы от замороженных активов РФ в пользу Украины

Правительство Франции поддержало предложение США по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины, что повысило перспективу заключения соглашения на этой неделе на встрече министров финансов стран "Большой семерки".

Об этом пишет Bloomberg.

США настаивают на том, чтобы группа ведущих стран с развитой экономикой использовала будущие доходы, полученные от около 280 миллиардов долларов средств российского Центробанка, большинство из которых заморожены в Европе. Этот план может разблокировать пакет помощи для Украины на сумму до 50 миллиардов долларов.

"Мы открыты к идее мобилизации доходов от этих активов как можно лучше и как можно быстрее в рамках международного права", - заявил министр финансов Бруно Ле Мэр на брифинге для журналистов перед встречей G-7 в Италии.

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Ранее европейские правительства осторожно подходили к использованию активов, ссылаясь на юридические риски и финансовую стабильность. Ле Мэр заявил, что ранее предупреждал власти США, что полная конфискация активов будет противоречить международному праву и правилам мировой финансовой системы.

"США сделали предложения, которые находятся в рамках международного права, и мы будем работать над ними конструктивно и открыто с целью достижения соглашения по этому фундаментальному вопросу финансовой поддержки Украины до конца встречи G-7 в Стреге", - сказал министр финансов Франции.

Поскольку Германия также "потеплела" к плану США, растут шансы, что он может быть полностью одобрен на встрече лидеров G-7 13-15 июня, пишет агентство.

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Во встрече министров финансов "Большой семерки" в Стреге примет участие и министр финансов Украины.

Напомним:

Предложение США по использованию процентов, полученных от замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов, для помощи Украине может получить широкую поддержку стран, которые обеспокоены прямой конфискацией активов.

Экономическая правда