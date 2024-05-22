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В некоторых областях свет начнут выключать с 19:00, несмотря на заявление "Укрэнерго"

Среда, 22 мая 2024, 13:30 - Владимир Туник-Фриз

Стабилизационные отключения в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской областях начнут действовать с 19:00, по указанию Укрэнерго.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В среду, 22 мая, НЭК "Укрэнерго" сообщила, что графики стабилизационных отключений на сутки будут отменены с 07:00 до 20:00.

Одна компания ДТЭК, являющаяся оператором поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях сообщила, что отключения начнутся с 19:00 по указанию "Укрэнерго".

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О причине изменений в графиках не сообщается.

Экономическая правда

энергетика электроэнергия ДТЭК Укрэнерго
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