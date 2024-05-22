ФГИУ готовится к приватизации одного из Дунайских портов

Фонд госимущества планирует возобновить приватизацию портовой инфраструктуры на Дунае и готовится выставить на продажу объект, используемый в настоящее время в качестве сухого порта.

Об этом заявил глава ФГИУ Виталий Коваль на Business Breakfast, передает Интерфакс-Украина.

"Актуально продолжение приватизаций именно наших Дунайских портов. История приватизации одного порта уже есть. Готовим другой. И фактически я уверен, что там сегодня уже осуществляется деятельность как сухого порта, что будет возможность, как-только откроется навигации – сразу чтобы инвестор, который уже покупает актив на аукционе, чтобы он был подготовлен к открытию навигации и двигался быстрее", – сказал Коваль.

В то же время глава ФГИУ не уточнил название готовящегося к продаже порта.

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Напомним:

В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".