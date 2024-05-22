Компании S&P 500 искусственно завышают прибыль, изымая расходы

Крупнейшие американские компании увеличивают скорректированную прибыль на акцию, исключая из чистой прибыли такие статьи, как судебные расходы и амортизация, несмотря на то, что регуляторные органы тщательно обращают на это внимание.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Calcbench и Университета Саффолка.

В исследовании рассматривалось около 260 компаний, которые были случайно выбраны из индекса S&P 500. Эти компании осуществили совокупные корректировки на сумму почти 182 млрд долларов в 2023 году.

По данным Calcbench, средняя скорректированная чистая прибыль в 2023 году составила почти 3,1 млрд долларов на компанию, что ниже, чем примерно 4 млрд долларов скорректированной чистой прибыли на компанию в 2022 году, и соответствует общему снижению чистой прибыли в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета в США (GAAP).

Реклама:

В 2023 году компании отчитывались о средней прибыли, которая была на 698 млн долларов (29%) выше прибыли согласно GAAP. В Calcbench отмечают, что нынешние показатели меньше по сравнению с предыдущим годом, когда исключение расходов составило в среднем на 1,095 млрд долларов на компанию.

Публичные компании должны придерживаться GAAP - набора согласованных бухгалтерских показателей - когда они отчитываются о своих финансовых результатах. Они могут предоставлять показатели, не соответствующие GAAP, в приложении к финансовой отчетности.

В последние годы регулятивные органы США все больше обеспокоены использованием компаниями мер, не предусмотренных GAAP, поскольку Комиссия по ценным бумагам и биржам направляет письма различным компаниям с запросами об обосновании отмены определенных расходов.

Реклама:

Среди статей, на которые компании скорректировали чистую прибыль в 2023 году, были амортизация нематериальных активов (33,3%), обесценение (22,6%), компенсации на основе акций (14,7%), реструктуризация (11,3%) и судебные разбирательства (13,5%).

Большинство, или 86% исследуемых компаний, скорректировали свои результаты в сторону увеличения доходов в прошлом году, тогда как 14% скорректировали его в сторону уменьшения.

Напомним:

Мировые инвесторы зафиксировали самые большие прибыли с 2019 года. Игроки рынка сделали ставку на резкое уменьшение учетной ставки после периода ее подъема.