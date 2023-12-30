Фондові ринки у 2023 році зафіксували найкращі результати з 2019 року

Світові інвестори зафіксували найбільші прибутки з 2019 року. Гравці ринку зробили ставку на різке зменшення облікової ставки після періоду її підйому.

Про це пише Financial times.

Як зазначається, індекс MSCI World, широкий показник світових акцій розвинених ринків, з кінця жовтня зріс на 16%, а цього року - на 22%, що є найкращим показником за останні чотири роки.

Цьому значною мірою сприяв основний індекс Волл-стріт S&P 500, який зріс на 14% з жовтня і на 24% за рік, завершивши останній торговий день 2023 року лише трохи не дотягнувши до свого історичного рекорду.

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Причина зростання у різкій зміні настроїв за результатами прогнозів щодо зниження облікових ставок після падіння інфляції у країнах заходу.

Все більший консенсус щодо того, що вартість запозичень різко знизиться у 2024 році, також спричинив ралі на ринку облігацій, приваблюючи інвесторів до акцій, оскільки вони шукають вищих прибутків. Федеральна резервна система прискорила цю тенденцію в середині грудня, коли її політичні прогнози вказували на суттєве зниження ставок наступного року.

Індекс S&P 500 зупинився трохи нижче свого рекорду січня 2022 року на тонких післяріздвяних торгах, перш ніж впасти на 0,3 відсотка в останній торговий день п'ятниці.

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За тиждень індекс виріс на 0,3%, що стало дев'ятим тижнем зростання поспіль і найдовшим періодом з початку 2004 року.

Дохідність 10-річних казначейських облігацій США, що є орієнтиром для світових фінансових активів і змінюється обернено пропорційно до цін на облігації, впала до 3,87% з більш ніж 5% у жовтні, оскільки інфляція продовжує знижуватися.

На противагу цьому, лондонський FTSE 100 відстає від американських і європейських ринків, збільшившись менш ніж на 4 відсотки у 2023 році.

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Греція очолила рейтинг економік від журналу The Economist, які досягли найбільших успіхів у 2023 році, також у топ-3 - Південна Корея та США.